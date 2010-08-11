София Ротару отметила свой 63-ий день рождения с удочкой в руках

Популярная исполнительница София Ротару отметила свой 63-ий день рождения в кругу самых близких и родных. Пышным торжествам именинница предпочла рыбалку. Как сообщают Дни.Pу, именно на природе, по словам певицы, ей лучше всего удается снимать стресс и усталость. Любопытный факт: свой день рождения Ротару отмечает дважды - 7 и 9 августа. "Паспортистка много лет назад по ошибке записала в моем паспорте, что я родилась 9-го числа. С того дня и повелось - праздную дважды", - приводит издание объяснения певицы. На этот раз отметить 63-летие артистка решила на рыбалке. "Я с этим отлично справляюсь. Рыбалка - это мое хобби с детства. Это у нас семейное. Сестры тоже любят рыбачить", - признается София. Рыбачит Ротару в Монте-Карло вместе сыном Русланом Евдокименко, его женой Светланой, внуками Толиком и Сонечкой, и сестрами Лидой и Аурикой.