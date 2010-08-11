«REAL O» стали героями аниме

Участницы группы «REAL O» стали героинями аниме. Девушки в необычных образах появились на обложке журнала OK! В журнал также вошла эксклюзивная фотосессия, в которой девушки перевоплотились в героинь японских мультфильмов. Регина, Елена, Алиса и Лина предстали в образе оживших персонажей известного японского художника Такаши Мураками. С помощью специального макияжа и причесок, девушки стали живыми копиями аниме-куколок: огромные глаза, длинные «хвостики» до пола и наивные школьные наряды. Регине, Елене, Алисе и Лине удалось передать воинственное настроение девочек аниме: на фотографиях они застыли в боевых позах ниндзя. «Честно говоря, мы давно мечтали сняться в необычной фотосессии, которая раскрыла бы нас в новом амплуа. Что касается аниме, то мы буквально «заболели» этой темой, когда были в Гонконге. Там вся молодежь сходит с ума от нарисованных персонажей. Мы очень прониклись этой эстетикой. Когда редакция ОК! предложила сделать фотосессию в этой стилистике, мы с радостью согласились», – рассказали участницы группы. Несколько часов подготовки понадобилось стилистам и визажистам, чтобы превратить девушек в мультяшных японских персонажей.