Антонио Бандерас: полвека успеха у женщин и в кино

Культовый актер Хосе Антонио Домингес Бандерас, которого весь мир знает просто как Антонио Бандераса, 10 августа празднует свой день рождения – признанному голливудскому мачо исполняется 50 лет. Полвека назад будущий гений киноэкрана и первый испанский актер, покоривший американский киноолимп, появился на свет в городе Малага на юге Испании. В детстве Антонио мечтал играть в профессиональный футбол, однако, когда в возрасте 14 лет он сломал ногу, о футболе пришлось забыть. Бандерас перепробовал огромное количество профессий: распространял газеты, ухаживал за больными, подрабатывал официантом, был моделью, но успех на родине так и не приходил. Все изменилось, когда юный Бандерас посмотрел мюзикл "Волосы" (Hair) в исполнении труппы местного театра Малаги. Антонио впечатлился так, что поступил в актерскую школу и вскоре присоединился к одному из театральных коллективов. В 19 лет он уехал в Мадрид, где и началась карьера будущей звезды. Свою актерскую деятельность Бандерас начал с игры в различных театральных постановках. Впервые он привлек внимание к своей персоне, появившись в фильмах уже известного в те годы кинорежиссера Педро Альмодовара. Именно Альмодовар посоветовал начинающему актеру сократить свое имя до известного ныне Антонио Бандераса. В Голливуде испанец в рекордные сроки сделал головокружительную карьеру. Фильмография актера включает более 60 картин, среди которых "Маска Зорро", "Лабиринт страстей", "Женщины на грани нервного срыва", "Свяжи меня!", "Филадельфия", "Интервью с вампиром" и многие другие. У Бандераса есть "Оскар", собственная звезда на Аллее славы, многочисленные номинации на различные премии и награды и – самое главное – счастливая семья и много любимых занятий, среди которых виноделие и парфюмерия. Спутницей Бандераса вот уже 14 лет является актриса Мелани Гриффит. На момент их знакомства Гриффит уже была признанной суперзвездой, а Бандерас - малоизвестным испанским актером. В 1996 году пара сыграла свадьбу, в том же году родилась их дочь Стелла. Несмотря на то, что Мелани очень ревнива и часто закатывает мужу сцены, пара до сих пор неразлучна. Они воспитывают троих детей: общую дочь Стеллу дель Кармен, а также сына Александра и дочь Дакоту – от первых двух браков Мелани. К радости армии своих поклонниц, Антонио Бандерас не собирается останавливаться на достигнутом и продолжает сниматься в кино. В конце августа 2010 года начнутся съемки нового фильм Альмадовара "Кожа, в которой я живу" - и без присутствия Антонио в этой ленте не обойдется.