Джулия Робертс отказалась сниматься в сериале «Песня»

Актриса Джулия Робертс заявила, что не будет сниматься в сериале "Песня". Об этом сообщается на сайте 3news. Одним из создателей "Песни" является Райан Мерфи, режиссер фильма "Ешь, молись, люби". Главную роль в этой ленте исполнила именно Джулия Робертс. В начале июля 2010 года Хавьер Бардем, партнер Робертс по "Ешь, молись, люби", сообщил, что примет участие в съемках "Песни". Кроме того, сама Джулия ранее заявляла, что является "отличной певицей". Тем не менее, Робертс категорически не желает сниматься и петь в "Песне". Большое количество музыкальных номеров в исполнении самих актеров является отличительной особенностью этого сериала. Сериал "Песня" выходит в эфир с мая 2009 года. Одним из его центральных персонажей является молодой учитель, решивший стать руководителем школьного музыкального кружка. В начале августа стало известно, что в сериале могут прозвучать некоторые песни Пола Маккартни. Кроме того, в съемках планируют принять участие Сьюзан Бойл, Бритни Спирс и Дженифер Лопес.