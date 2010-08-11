СРОЧНО! Суд объявил дочь Алексея Панина в розыск

Два года актер Алексей Панин делил дочку Аню со своей бывшей гражданской супругой Юлией Юдинцевой. Весной этого суд вынес свое решение: либо актер отдаст девочку бывшей жене добровольно, либо приставы сделают это принудительно. Однако мать по-прежнему не видела своего ребенка. 31 мая судебные приставы направили Панину и его адвокатам постановление, согласно которому актер должен в течение пяти дней в добровольном порядке передать ребенка матери. Это требование суда актер проигнорировал. "Панин скрылся в неизвестном направлении вместе с дочерью. Судебным приставам не удалось выяснить, где сейчас находятся актер и девочка, - рассказал "Комсомольской правде" друг Юлии Юдинцевой Александр Павловский. Адвокат Юлии Дмитрий Густов направил жалобу, после чего судебные приставы объявили ребенка в федеральный розыск. "Моей Анечке сейчас два годика и девять месяцев. Вы представьте себе только, я не видела свою дочь уже больше года! Сейчас Панин прячет ребенка - прячет неизвестно где. подала заявление в розыск, надеюсь, что это сыграет какую-то роль, и я смогу увидеть своего ребенка", - прокомментировала ситуацию Юля. По совету адвоката она намерена лишить актера родительских прав или хотя бы частично ограничить их. Она предполагает, что ее дочка сейчас находится во Владимирской области, в деревне Даниловка, где у актера есть дом. Юля там побывала дважды за последнее время, однако увидеть ребенка ей так и не удалось. На звонки бывшей жены Алексей не отвечает. Зато актер охотно прокомментировал последние события журналистам: "Эта женщина преследует меня, пишет какие-то странные заявления в милицию только с одной целью - она пиарится, хочет оклеветать меня и мою семью. Как я ей могу доверить ребенка, если она лежала несколько месяцев в сумасшедшем доме? Дочка живет со мной. Мы не прячемся и не скрываемся. Не думаю, что была какая-то необходимость объявлять меня в федеральный розыск - все это козни моей бывшей жены".