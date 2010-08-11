«1+1» готовит проект «Семейные драмы»

Телеканал «1+1» приступил к работе над проектом «Семейные драмы». «Семейные драмы» – не придуманные истории, а реконструкция реальных событий, которые могут случиться с каждой семьей: измены, долговые ямы, трудные дети, конфликты с родителями и др. В каждом доме есть свой «скелет в шкафу». И свои неразрешимые проблемы. Рано или поздно тайное становится явным, а конфликты достигают критической точки. Перед героями встает извечным вопрос: что делать? Как разрешить ситуацию, выхода из которой не видит никто? Как жить дальше?.. Отец двоих сыновей неожиданно узнает, что бесплоден, а, значит, не может быть отцом своих детей. Женщина, которую муж оставил ради любовницы, вынуждена подать на алименты, а в результате оказывается перед угрозой лишиться материнских прав. 18-летняя девушка, нежно любящая своих родителей, вдруг узнает, что она для них приемная и решает искать свою настоящую маму. Курортное знакомство перерастает в навязчивое преследование и угрозы. Истории героев «Семейных драм» кого-то шокируют, а кому-то покажутся знакомыми. Но главное – выход есть всегда. Из любой ситуации. Премьера шоу «Семейные драмы» состоится осенью на телеканале «1+1».