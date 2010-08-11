Мода поменяла стандарты женской фигуры

В мире моды произошел исторический переворот: повелители подиумов постепенно меняют существовавший ранее идеал женской красоты. Теперь вместо худых и ледяных красавиц балом правят живые и веселые кокетки с заметными и соблазнительными формами. Перевес в сторону более женственных очертаний наметился еще несколько сезонов назад, однако настоящую революцию в умах почитателей искусства переодевания произвел знаменитый американский дизайнер Марк Джейкобс. Новая коллекция кутюрье отличается тем, что все ее модели рассчитаны не только на худышек. Многие наряды будут шиться специально для прекрасных дам, чей размер по российским меркам превышает 50-й. Новое творение мастера увидит свет в самое ближайшее время. Для демонстрации новой коллекции уже отобраны и манекенщицы. Всех их отличают пышные формы и далекие от привычных стандартов объемы. Эксперты в мире моды заявили, что своей новой коллекцией Джейкобс нарушил все существующие табу. Ведь раньше ни один модный дизайнер не выпускал одежды, рассчитанной на женщин больше 50-го размера, передают "Вести.Ru". "Рынок диктует свои законы, дизайнерские дома в поисках увеличения своих продаж обращаются к новой многочисленной группе потребителей, которая ранее была лишена возможности приобретать и носить лучшие марки одежды, потому что гамма размеров была ограничена", - отметили британские специалисты в области pret-a-porter. По словам представителя одного из ведущих европейских дизайнерских домов, новая коллекция кутюрье отражает переход к историческим идеалам женской красоты. "Фактически, сейчас мы возвращается к эталону женской красоты, который существовал в античности и выражением которого является находящаяся в парижском Лувре Венера Милосская", - заключил эксперт.