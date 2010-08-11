Суд продлил залог Плетневу и разрешил ему выезд из страны на гастроли

Таиландский суд продлил залог российскому музыканту Михаилу Плетневу и разрешил ему выезд из страны для продолжения концертной деятельности, передает корреспондент РИА Новости. В связи с несовпадением графиков концертов с обычным 12-дневным сроком продления меры пресечения судья в порядке исключения разрешил Плетневу явиться в суд не 23, а 24 августа. Российский дирижер Михаил Плетнев находится под следствием по делу о растлении несовершеннолетнего в Таиланде. Музыкант имеет собственность в Таиланде и проводит там несколько недель в году. Он был задержан таиландской полицией в курортном городе Паттайя в начале июля. Плетнев обвинения в растлении несовершеннолетнего гражданина Таиланда отрицает. Как сообщил музыкант РИА Новости, он вылетает в Москву в четверг, а затем выезжает на гастроли в Испанию, Швейцарию и Польшу.