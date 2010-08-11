U2 выступит в Москве при любой погоде

11 августа 2010, 13:51

Смог и жара в Москве не смогут повлиять на первый российский концерт легендарной ирландской рок-группы U2 в Москве на сцене Большой спортивной арене "Лужников" 25 августа - он состоится при любых погодных условиях, сообщила РИА Новости представительница группы компаний-организаторов SAV Entertainment и Русский Шоу Центр. Аномальная жара и засуха, установившиеся в европейской части России с середины июня, привели к возникновению природных пожаров в разных регионах страны. Дым от пожаров накрыл столицу в начале прошлой недели, внеся коррективы в работу различных структур. "У нас все по плану. Мы думаем, что к 25 августу, а это больше чем через две недели, все будет уже хорошо, температура снизится и дыма уже не будет. Но в любом случае, при любой погоде концерт состоится, и все будет в порядке", - сказала представительница организаторов. Она отметила, что "концерт невозможно отменить или перенести". "У нас в России больше нет стадиона, которого требует этот грандиозный тур даже по техническим параметрам. Москва - единственный город, способный принять такой концерт", - сказала собеседница агентства. По ее словам, руководство группы компаний-организаторов посетило первый концерт европейского тура U2 под названием 360 Degree в Турине 6 августа, пообщалось с группой и ее менеджментом, так что "музыканты в курсе нашей ситуации, они смотрят новости, но они понимают, что это некое природное явление, которое не может помешать механизму 360 Degree". Представительница организаторов также отметила, что на продажи билетов жара и смог повлияли несильно. "Билеты продаются хорошо. Сложившаяся ситуация практически не повлияла на динамику продаж, мне кажется, потенциальные зрители настроены оптимистически, да и мы тоже", - рассказала она. Мировой тур U2 под названием 360 Degree, приуроченный к выходу их 12-го студийного альбома No Line On The Horizon, стартовал 29 июня прошлого года в Барселоне и, осчастливив 31 город Европы и Северной Америки, приостановился в канадском Ванкувере. На 2010 год запланированы дополнительные концерты, в число которых вошло и выступление в Москве. Вторая часть гастрольного тура U2 стартовала с концерта в Солт-Лейк-Сити 3 июня этого года. Специально для шоу U2 архитектор Марк Фишер, идеи которого использовались, в том числе, на открытии Олимпиады в Пекине, разработал сцену "Коготь", или, как ее называет лидер группы Боно, "Космическую Станцию". Идеально круглая сцена вращается, благодаря чему выступление музыкантов, как уверяют организаторы, смогут прекрасно увидеть зрители, где бы они ни находились. Над сценой установлены специально разработанные видеоэкраны, которые помогают довести шоу до совершенства. Все оборудование для концерта музыканты возят за собой на 200 грузовиках. Шоу тура 360 Degree является самым дорогим в мире на сегодняшний день и удостоилось титула лучшего концертного шоу 2009 года на церемонии вручения наград Total Production International Awards в Лондоне. Кассовые сборы выступлений установили несколько рекордов. Один только лондонский концерт U2 вызвал нешуточный ажиотаж: за одну минуту после начала продаж было куплено почти 7 тысяч билетов, а само выступление собрало на стадионе "Уэмбли" более 88 тысяч зрителей, что и стало рекордом для этой площадки.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Новости
21:28
Гейтс заявил, что "Оппозиционный блок" должен Манафорту 2,4 млн долларов
21:24
Умер тележурналист Михаил Лещинский
20:54
Покушение на Гандзюк: установлено место покупки кислоты и ее состав
20:18
В Сумах пропали вдова и дочь убитого экс-депутата Жука
20:18
В России из-за санкций рекордно обвалился рубль
19:51
Херсон страдает от токсического запаха из-за тонн птичьего помета в пригороде
19:27
Из-за автокефалии УПЦ российские священники остались без шенгенских виз – ВВС
19:15
“Знойная девчонка”. В Сети расхвалили фото Насти Каменских без макияжа
18:56
Протрамповского сенатора обвинили в торговле инсайдом - Bloomberg
18:54
Путин боится только одного — западные СМИ
18:46
"Они там окончательно е*нулись?". В Киевсовете решили потратить 140 млн гривень на табло в метро Фото
18:33
Порошенко сделал своему сыну подарок ценой в 10 миллионов гривень
18:19
На севастопольском кладбище обнаружили надгробный памятник Януковича-младшего Видео
17:49
В Херсонской области полковник полиции катался по заповеднику и стрелял в егеря Видео
17:35
Генерал-разведчик рассказал о новой стратегии России
17:34
В Чернигове посреди дороги полыхнула маршрутка, опубликованы фото Фото
16:59
Удар, операция в Москве. Стало известно, как себя чувствует звезда фильма "Такси"
16:57
Тимошенко лидирует в президентской гонке, а Порошенко по-прежнему "пасет задних" - соцопрос
16:36
Сколь веревочке не виться: сенаторы США хотят объявить РФ "спонсором терроризма"
16:30
Как американские санкции взращивают авторитаризм - The Atlantic
16:29
"Укрзализныця" наняла сотрудника для ведения страницы в Facebook за 117 тысяч гривен
16:24
“Все катастрофически плохо”. Сестра Сенцова поделилась плохими новостями о режиссере
16:05
Десять лет спустя: с чего начиналась российско-украинская война мнение
16:03
Светлана Алексиевич попала в базу "Миротворца"
16:00
Сестра Ким Кардашьян на съемках "засветила" голые прелести: опубликовано видео Видео
15:41
На Донбассе боевики "ДНР" избили и закопали живьем российского "ихтамнета"- разведка
15:29
Синоптик предупредила об усилении жары в Украине: названа дата Видео
15:08
Константину Меладзе запретили въезд в страны Евросоюза — СМИ
15:07
Савченко решила засудить Генпрокуратуру за "порочащую информацию"
14:56
Порошенко решил немножко помочь России мнение
14:43
"Путин — х*йло". В Чехии фанаты “Динамо” передали “привет” президенту РФ, опубликовано видео Видео
14:40
"Шкура. Пара-рам-пам". Лободу подняли на смех из-за фото в шубе и "леопардовом" костюме
14:30
День трех восьмерок 8.08.2018: что нужно успеть в этот день Видео
14:13
Синоптики предупредили о ливнях в августе
13:56
Смертельный секс. Мужчина задушил юную любовницу после интима
13:43
Доля импорта в Украину угля из России достигла максимума за четыре года
13:30
СМИ узнали о состоянии выписанного из больницы Кобзона
13:26
"Выстрелили в спину": Госпогранслужба сообщила о вооруженном нападении на украинского пограничника
13:13
Филипп Киркоров собрался летать в Крыму на вертолете в перьях, опубликовано фото
12:53
У Америки развилась зависимость от санкций, которые перестают работать - The Atlantic
12:48
Во Львове легковушка наехала на трех пешеходов: есть жертва, тяжело травмирован ребенок
12:27
Тоскливое зрелище под названием "Динамо пытается выйти в Лигу Чемпионов" мнение
12:27
Появился официальный комментарий об "убийстве" экс-регионала Царева Видео
12:26
СМИ разузнали, куда Степаненко хочет деть отсуженные у Петросяна миллионы
12:20
“Красивое зрелище”. По Киеву проехался самолет, опубликовано видео Видео
12:03
"Надя, ты огонь". Дорофеева "завела" фанатов снимком в изящном купальнике
12:00
Ксения Собчак спела песню "Океану Ельзи", опубликовано видео Видео
11:37
Уничтоженные и раненые. В разведке назвали новые потери боевиков на Донбассе
11:24
Смертельное ДТП в Днепровской области: в аварию попал пассажирский автобус Фото Видео
11:16
В учебном центре ВСУ покончил с собой солдат-срочник
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять