U2 выступит в Москве при любой погоде

Смог и жара в Москве не смогут повлиять на первый российский концерт легендарной ирландской рок-группы U2 в Москве на сцене Большой спортивной арене "Лужников" 25 августа - он состоится при любых погодных условиях, сообщила РИА Новости представительница группы компаний-организаторов SAV Entertainment и Русский Шоу Центр. Аномальная жара и засуха, установившиеся в европейской части России с середины июня, привели к возникновению природных пожаров в разных регионах страны. Дым от пожаров накрыл столицу в начале прошлой недели, внеся коррективы в работу различных структур. "У нас все по плану. Мы думаем, что к 25 августу, а это больше чем через две недели, все будет уже хорошо, температура снизится и дыма уже не будет. Но в любом случае, при любой погоде концерт состоится, и все будет в порядке", - сказала представительница организаторов. Она отметила, что "концерт невозможно отменить или перенести". "У нас в России больше нет стадиона, которого требует этот грандиозный тур даже по техническим параметрам. Москва - единственный город, способный принять такой концерт", - сказала собеседница агентства. По ее словам, руководство группы компаний-организаторов посетило первый концерт европейского тура U2 под названием 360 Degree в Турине 6 августа, пообщалось с группой и ее менеджментом, так что "музыканты в курсе нашей ситуации, они смотрят новости, но они понимают, что это некое природное явление, которое не может помешать механизму 360 Degree". Представительница организаторов также отметила, что на продажи билетов жара и смог повлияли несильно. "Билеты продаются хорошо. Сложившаяся ситуация практически не повлияла на динамику продаж, мне кажется, потенциальные зрители настроены оптимистически, да и мы тоже", - рассказала она. Мировой тур U2 под названием 360 Degree, приуроченный к выходу их 12-го студийного альбома No Line On The Horizon, стартовал 29 июня прошлого года в Барселоне и, осчастливив 31 город Европы и Северной Америки, приостановился в канадском Ванкувере. На 2010 год запланированы дополнительные концерты, в число которых вошло и выступление в Москве. Вторая часть гастрольного тура U2 стартовала с концерта в Солт-Лейк-Сити 3 июня этого года. Специально для шоу U2 архитектор Марк Фишер, идеи которого использовались, в том числе, на открытии Олимпиады в Пекине, разработал сцену "Коготь", или, как ее называет лидер группы Боно, "Космическую Станцию". Идеально круглая сцена вращается, благодаря чему выступление музыкантов, как уверяют организаторы, смогут прекрасно увидеть зрители, где бы они ни находились. Над сценой установлены специально разработанные видеоэкраны, которые помогают довести шоу до совершенства. Все оборудование для концерта музыканты возят за собой на 200 грузовиках. Шоу тура 360 Degree является самым дорогим в мире на сегодняшний день и удостоилось титула лучшего концертного шоу 2009 года на церемонии вручения наград Total Production International Awards в Лондоне. Кассовые сборы выступлений установили несколько рекордов. Один только лондонский концерт U2 вызвал нешуточный ажиотаж: за одну минуту после начала продаж было куплено почти 7 тысяч билетов, а само выступление собрало на стадионе "Уэмбли" более 88 тысяч зрителей, что и стало рекордом для этой площадки.