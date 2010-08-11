Настя Задорожная споет с Еленой Кипер

11 августа 2010, 13:52

Певица и актриса Настя Задорожная после шести месяцев паузы возвращается к активной музыкальной деятельности. Перерыв в полгода понадобился Насте для работы в кино и подготовки новой программы. За это время Настя успела закончить съемки в сериале «Преступление будет раскрыто» и начать – в экшене «Наркотраффик», а также снялась в полнометражных картинах «Клуб счастья» и «Влюблен и безоружен». Редкие свободные от съемок дни Настя посвятила подготовке новой программы. Артистка и ее продюсер Петро Шекшеев захотели внести изменения в репертуар артистки, найти новое звучание и новых авторов. Для этого они воспользовались помощью Елены Кипер. Известный автор и продюсер, стоявшая у истоков группы «t.A.T.u.», предложила для Насти несколько новых песен. «Настя – настоящая selfmadewoman. Человек, который делает себя сам. Она думает над каждым своим шагом. И с каждым шагом она, как артист, становится все больше и больше. Все ее песни, что она поет – это ее выбор, выбор ее души. Именно за это я ее люблю. Настя – мой человек. Она выбрала себе самую сложную роль в шоу-бизнесе, роль сольного исполнителя. Все только на тебе, только ты один можешь донести смысл песни и состояние своего героя, особенно, если песня не шуточная и не игровая. Голос – это прекрасно, но самое важное - эмоции. И Настя может выдержать должный уровень эмоциональности, потому что у нее идет ежедневная внутренняя работа, она постоянно развивается. Растет и как актриса, и как певица. Это самое весомое основание для нашей совместной работы. Я просто знаю, что все, сделанное нами, в рамках совместной работы, будет жить и обязательно станет достойной частью большой актерской биографии Насти. Она упертая и талантливая, а значит артист навсегда», - говорит Лена Кипер. «Совместное творчество с Леной – это очень необычный опыт. Все, что она предлагает, совершенно не похоже на мои песни с альбомов «До 17 и старше..» и «12 историй». Это гораздо более взрослая, серьезная лирика. Это совершенно другая музыка – модная, актуальная, но уже не подростковая. Это другие интонации… Меня такое долгое время считали за подросткового героя, что я чуть сама себя не убедила, что так всегда и будет. Спасибо Лене, она сумела не только понять, что я выросла и изменилась, но и помогла выразить мне это в музыке, в текстах» - рассказывает Настя Задорожная о своей работе с Кипер, о новом этапе в своем творчестве. Сингл «Твоя Моя Любовь» - первая песня по итогам сотрудничества Лены и Насти. Вместе с ними над релизом работала целая команда. Кроме Лены, это автор текста и музыки песни «Твоя Моя Любовь» композитор Сергей Гуанин – новый автор ее продюсерского центра. А также аранжировщик Николай Ростов – один из самых актуальных на сегодня саундпродюсеров в стране. Среди его клиентов - IKA, A'STUDIO, Тимур Родригез и др. Все вместе - Лена, Сергей и Николай - открыли для поклонников и публики совершенно другую артистку. Новую, взрослую Настю Задорожную. Еще одна песня для Насти будет подготовлена в рамках нового телевизионного проекта Елены Кипер «Песня для звезды», который в новом сезоне планирует показать канал Муз-ТВ. Кроме этого Лена поможет Задорожной в работе над собственными песнями артистки, для которых Настя сама пишет тексты и музыку. Весь этот материал станет основой нового концертного шоу Насти. Работа над ним вместе с танцевальным коллективом начнется сразу после окончания съемок сериала «Наркотраффик» в августе-сентябре этого года.

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