Актер Панин утверждает, что ребенка не похищал и в розыск не объявлен

Актер Алексей Панин утверждает, что сообщения об объявлении его в розыск за похищение собственной дочери Анны у бывшей гражданской жены, актрисы Юлии Юдинцевой, не имеют под собой никаких оснований. В среду ряд СМИ передал, что Панин объявлен в розыск, поскольку не только не выполнил постановление суда о возвращении ребенка матери, но и спрятал его, предположительно, в деревне во Владимирской области. Вместе с тем, актер входит в жюри фестиваля "Окно в Европу" в Выборге и не скрывается там от прессы. "Меня никто не объявлял ни в какой розыск. Ребенок находится со мной и моей мамой", - заявил РИА Новости Панин, добавив, что родительских прав его никто не лишал, а значит, дочь находится с ним на совершенно законных основаниях. Он также подчеркнул, что являлся в милицию по вызову, и ни о каком федеральном розыске речь не шла. Актер признал, что судился с бывшей женой по поводу того, с кем должна жить их дочь, и Юдинцева этот суд выиграла. Панин выразил желание отдать ребенка матери в соответствии с приговором, однако, по его словам, девочка, прожившая всю жизнь с ним, матери почти не знает, и выполнение судебного решения может травмировать ее психику. РИА Новости пока не располагает комментариями Юдинцевой, ее адвокатов и МВД по этому поводу. 32-летний Алексей Панин известен по фильмам "ДМБ", "Жмурки", "Четыре таксиста и собака", "Мираж", "Однажды в милиции". За картину "Звезда" (2002) о разведчиках на Великой Отечественной войне он получил Государственную премию.