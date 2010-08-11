В день выхода альбома Кэти Перри австралийцам подарят мороженое

Австралийский филиал лейбла EMI, который является издателем альбома Кэти Перри «Teenage Dream», в день выхода пластинки проведет необычную акцию. 27 августа каждый австралиец, купивший «Teenage Dream», сможет осуществить свою «подростковую мечту», получив в подарок бесплатную порцию мороженого в заведениях Baskin Robbins. Акция охватит 17 точек продажи мороженного в Сиднее и 8 в Мельбурне. Желающим получить халявную сладость необходимо назвать пароль - «Кэти Перри» или «Teenage Dream». Это мероприятие вызвано тем, что в Австралии у Кэти Перри довольно большая армия фанатов. Ее предыдущий альбом стал там платиновым, а первый сингл с новой пластинки «Californian Girls» сразу попал на первую строчку местного хит-парада и через две недели также получил платиновый статус.