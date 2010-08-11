Кумирами подростков стали Lady GaGa, Кэти Перри и Эминем

В минувшие выходные в Лос-Анджелесе прошла церемония Teen Choice Awards, в которой приз (доску для серфинга) получают кумиры детей и подростков. . В этом году музыкальными идолами подрастающего поколения стали: Lady GaGa, Кэти Перри, Бейонсе, Эминем и Paramore. Эминем получил награды в категории «Лучший рэп-артист», «Лучший рэп-альбом» и «Лучший хип-хоп трек». Также в трех номинациях победила эмо-рок группа Paramore («Лучшая рок-группа», «Лучший рок-альбом» и «Лучший рок-трек»). Lady GaGa и Кэти Перри получили по две доски для серфинга. Первая в категориях «Лучшая исполнительница» и «Самая яркая летняя звезда», вторая — за «Лучший сингл» и «Лучшую летнюю песню». Перри параллельно была одной из ведущих церемонии. А вот Lady GaGa не смогла появиться на Teen Choice Awards из-за плотного гастрольного графика. Награды вручались также в области телевидения, кино, моды и спорта. Любимым спортсменом у подростков оказался Дэвид Бэкхем, иконой моды стала Силена Гомез. Среди телевизионных лент лидерство занял сериал «Дневники вампира», получивший шесть наград. За ним следует «Сплетница», ставшая лучшей в четырех номинациях. Среди кинофильмов подростки особенно выделяют вампирскую сагу «Сумерки», которая, включая актеров, забрала в общей сложности шесть призов. Разумеется, лучшим актером и лучшей актрисой были названы Роберт Паттинсон и Кристен Стюарт.