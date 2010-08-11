19 августа, арт-клуб «44», концерт группы «Табула Раса». Начало в 22.00

«Табула Раса» - коллектив культовый. Группа была основана еще в 1989 году. В середине 90-х не было команды ярче и популярнее: «Шейк Шей-шей» распевали все - от мала до велика. А потом на пике популярности группа неожиданно прекращает свое существование. «Достал человека проклятый шоу-бизнес», - говорили знающие. И заслушивали до дыр диски «Табулы», не надеясь на продолжение. Но весной 2005-го коллектив созрел для камбека и выпустил в свет новый альбом «Цветочные календари». 19 августа в «44» группа сыграет свои нетленные хиты, которым будет посвящен целый блок. А также не обойдется, конечно же, и без новинок. Свежие композиции из только готовящегося альбома приятно порадуют всех меломанов и почитателей группы «Табула Раса». Среди прочего ожидаются выступления и от друзей группы - команд «Ронромео» и «Диверсанты». Вход: 60 грн