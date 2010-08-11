17 августа, арт-клуб «44», Open Mic. Jazz Karaoke. Начало в 22.00

Караоке клубы нынче модны. С каждым днем их становится все больше. Но вот джазового караоке не так много! Можно сказать, вообще нет, вернее не было до сих пор! Но теперь каждый, желающий проверить свои певческие возможности и выступить на одной из лучших сцен Киева, может смело прийти в «44» и принять участие в проекте «Open Mic». Open Mic или «Открытый микрофон» – это вечер для тех, кто давно хотел выйти на настоящую сцену и заявить о себе. Для тех, кто чувствует в себе силы петь, но не видит возможностей. Часто талантливым музыкантам просто негде выступать. В США уже много лет подобные мероприятия проходят по всей стране не только для музыкантов, но и для поэтов и комиков. Практически в каждом клубе еженедельно проходит свой Open Mic. В Украине такая мысль еще никому не приходила в голову и… слава Богу, что она пришла в голову нам. Теперь, благодаря online.fm у вас будет возможность добраться до «Открытого микрофона» и исполнить на сцене арт-клуба «44» джазовый стандарт под аккомпанемент настоящего джаз-бэнда. Регистрация участников проводится на сайте online.fm.