29 августа, День рождения Майкла Джексона в арт-клубе «44»

достижения в мире музыки трудно переоценить. Около 300 миллионов проданных во всем мире номерных альбомов и свыше 750 миллионов экземпляров, учитывая синглы, сборники и ремиксы! 14 наград «Грэмми»! 8 рекордов, зафиксированных Книгой рекордов Гиннеса – в том числе как самый юный вокалист, возглавивший американский сингловый хит-парад (в составе The Jackson Five в 1969-м), первый исполнитель, заработавший свыше $100 млн в течение года ($125 млн в 1989-м), первый исполнитель, альбомы которого продались за пределами США тиражом более 100 млн экземпляров и др. Киевский арт-клуб «44» не может оставить эту дату незамеченной, поэтому приглашает всех 29 августа на концерт, посвященный Королю поп-музыки. Два часа его лучших творений в исполнении профессиональных музыкантов и звезд нашей эстрады!! Thriller, Smooth Criminal, Man in the mirror, Liberian girl, I just can't stop loving you, Human nature, Remember the time, Girl is mine, The way you make me feel, Whatever happens, Bille Jean и многие другие хиты. Только для вас и только в этот вечер! В программе: 19.00-21.00 – показ фильма This is It 21.30 – концерт (c участием приглашенных звезд). Известные мировые хиты, именитые звезды - в этот вечер только для Вас! Творчество Джексона безгранично и оно надолго останется в наших сердцах.