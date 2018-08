Рианна в шестой раз возглавила чарт Billboard

Певица вошла в число тех немногочисленных счастливцев, кому удалось возглавить хит-парад Billboard более пяти раз. Композиция под названием «Love the Way You Lie» возглавила престижный хит-парад журнала Billboard Mainstream Top 40 (Pop Songs). Это уже шестое достижение Рианны подобного рода. Впервые барбадосская певица заняла первую строчку в Pop Songs в 2006 году с песней «SOS». Через два года трек «Take a Bow» вновь стал номером один в Top 40 и продержался на вершине три недели. За ним последовали хиты Рианны 2008 года «Disturbia» и «Live Your Life». А в этом году первой песней певицы, попавшей на первое место Pop Songs, стала «Rude Boy». Mainstream Top 40 основан на текущей радиоротации композиций. Мониторинг прослушивания происходит 24 часа семь дней в неделю. Песни оцениваются по общему количеству ротаций в неделю и по реакции аудитории. Помимо Рианны, более чем пять раз в чарте Pop Songs появлялись треки Мэрайя Кэри, Бейонсе и Lady GaGa. Пять раз на вершине хит-парада оказывались Аврил Лавин, Pink, Джастин Тимберлейк и Бритни Спирс.