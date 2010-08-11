Ди Каприо развлекается с Кэмпбелл на яхте

Наоми Кэмпбелл, которая не обращает внимания на разгоревшийся скандал вокруг ее имени, проводит время вместе со своим другом-миллиардером Вячеславом Дорониным на Сардинии. Компанию им составляют известный голливудский актер Леонардо Ди Каприо и его девушка супермодель Бар Рафаэли. По слухам, он собирается наконец-то сделать предложение своей возлюбленной. Парочки уже успели посетить день рождения президента ювелирной компании Фаваза Груози. Остальную часть времени компания проводит на яхте бизнесмена, отдыхая и купаясь, пишет Daily Mail. Похоже, "черная пантера" совсем не переживает по поводу дела о "кровавых алмазах". По иронии, в 2006 году Ди Каприо снялся в фильме "Кровавый алмаз" о нелОна якобы получала "кровавый" алмаз (так называют добытые в зонах военных действий драгоценные камни, деньги от продажи которых используются для вооружения различных сторон конфликта, - прим. Дней.Ру) от бывшего диктатора после ужина, организованного в 1997 году президентом ЮАР Нельсоном Манделой. "Черная пантера" сообщила, что действительно получила "какие-то грязные камешки", но ничего не знала о их происхождении и отправители. Однако ее показания расходятся с показаниями актрисы Мии Фэрроу и бывшего секретаря звезды Кэрол Уайт, которые тоже присутствовали. Они обе заявили, что модель точно знала, что камни ей преподнес Чарльз Тейлор. Более того Уайт заявила, что бриллианты были обещаны супермодели за флирт с бывшим либерийским президентом. Теперь в Гааге рассматривается возможность предъявления Наоми Кэмпбелл обвинений во введении суда в заблуждение. Как сообщает"Интерфакс", Кэмпбелл может быть повторно вызвана на заседание суда для уточнения ранее данных показаний. егальной торговле драгоценными камнями в районе боевых действий в Африке. Тем временем, в Гааге продолжается суд над экс-президентом Либерии Чарльзом Тейлором. На днях Наоми Кэмпбелл давала показания в рамках этого дела.