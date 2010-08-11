Певица Рианна сделала новую татуировку

Рианна посетила тату-салон со своим бойфрендом Мэттом Кэмпом. Пара целовалась, смотрела друг другу в глазах и обнималась, пока просматривала каталог татуировок. Рианна выбрала татуировку и наколола ее на шею, но пока она ее скрывает. Возможно, это будет знак любви ее новому парню. Рианна сказала, что сейчас она счастлива как никогда. - В моей жизни теперь гармония, этого не было никогда, - сказала она. 22-летняя певица проводит все свободное время с Кэмпом - 25-летней звездой бейсбола. У них очень плотные графики, но они регулярно летают по Америке вместе.