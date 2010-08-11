Валерий Меладзе задолжал банку 5 миллионов

В непростой финансовой ситуации оказался один из самых состоятельных артистов страны Валерий Меладзе. Один из столичных банков требует от певца выплатить долг, который в течение нескольких лет накопился у него по кредиту, предоставленному на покупку трех квартир. Как стало известно "ТД", сразу трое апартаментов 45-летний артист приобрел в Москве для своих любимых дочерей – Инги, Софьи и Арины. Сумма долга на сегодня составляет около пяти миллионов рублей. Воспитанный в лучших восточных традициях, Валерий Шотаевич всегда безграничен в своей щедрости, однако немного не подрассчитал с ее размерами... Купив дочерям по квартире в столице, звездный отец теперь, увы, не может вернуть все взятые в кредит в банке деньги: коррективы в светлое будущее внес кризис, который серьезно изменил финансовое положение Меладзе за последний год. – У Валеры действительно возникли проблемы с банком, но он постарается уладить их в ближайшее время, – рассказал близкий друг певца. – Когда покупались квартиры, положение было другое. Он и сейчас хорошо зарабатывает, лучше, чем очень многие артисты, но кредит на три квартиры сразу – это серьезно. Впрочем, Валерий, который всегда души не чаял в своих девочках, утверждает, что главное не деньги, а любовь родственников друг к другу, а дети – это самое дорогое, что есть в его жизни. Старшая дочь Меладзе Инга в этом году поступила в университет, средняя Софья является настоящей опорой знаменитому папе, помогая ему в гастрольной деятельности, а младшая Арина учится в музыкальной школе.