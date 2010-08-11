В Скадовске начинается детский фестиваль «Черноморские игры»

С 10 по 15 августа в городе Скадовске Херсонской области состоится ХІІ Всеукраинский благотворительный детский фестиваль "Черноморские игры". В нём примут участие более двух тысяч представителей подрастающего поколения, которые будут демонстрировать свои разносторонние творческие таланты в самых различных конкурсах, сообщает пресс-служба фестиваля. Традиционно состоятся конкурсы вокалистов и танцевальных коллективов, запланировано множество сопутствующих мероприятий, в том числе карнавал, шоу воздушных змеев, специальные вечерние шоу-программы, конкурс рисунков и скульптур из песка, граффити. Главная сюжетная линия фестиваля в этом году - "Ура! Каникулы!". Посредством песен, танцев, рисунков дети попробуют отобразить самые любимые моменты своих каникул: весенних, летних, осенних и зимних. Помогать конкурсантам будут выпускники "Черноморских игр": Иван Березовский, Надежда Дорофеева, Кирилл Туриченко, дуэт Тамерлан и Елена Омаргалиева. А певица Гайтана не просто станет звездной гостьей фестиваля, а и исполнит вместе с конкурсантами песни из своего детского альбома "Кукабара". Также ожидается участие Татьяны Ширко, занявшей второе место на конкурсе "Новая волна", и Златы Огневич. В этом году в рамках "Черноморских игр" будет открыта игротека "Игра созывает друзей" - площадка самых популярных детских настольных игр. Все дети, которые будут в этот период отдыхать в Скадовске, смогут принять участие в карнавале и разнообразных мероприятиях фестиваля. Для участия в фестивале в этом году было подано 654 заявки. После прослушивания записей претендентов было отобрано 49 вокалистов, которые поборются за призовые места в Скадовске. В танцевальном конкурсе примут участие 24 коллектива (822 танцора), которые представят разножанровые хореографические коллективы. Фестиваль "Черноморские игры" направлен на поиск и развитие талантливых детей в Украине. Участие в нем бесплатное, что дает возможность привлечь детей из небогатых семей, сирот и маленьких жителей сельской местности. А 6 августа открылся ежегодный музыкальный фестиваль "КаZантип", который проводится уже в восемнадцатый раз. В этом году "Республика Z" - "санаторий", а её посетители - "пациенты". Их "лечат" музыкой.