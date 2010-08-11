Известный модельер Марк Джейкобс оденет «пышек»

Марк Джейкобс (Marc Jacobs) решил поднять верхнюю планку размеров и начать шить для женщин "с формами", пишет газета Guardian. Один из наиболее успешных фэшн-дизайнеров, будет выпускать женскую одежду больше 14-го размера. Стоит напомнить, что 14-й американский размер – это 48-й русский, а 14-й английский - русский 50-й. Хотя официального заявления об этом пока не последовало, Роберт Даффи (Robert Duffy), президент лейбла Marc Jacobs, написал в своем блоге на Twitter: "Мы должны производить большие размеры", добавив, что в данный момент ведутся переговоры, о добавлении в коллекцию моделей больших размеров. Даффи также сообщает, что для него самого покупка одежды является большой проблемой: "Я большой парень, и для меня не легко найти одежду. Я пытался сесть на диету, но… И вообще я не люблю фразу "plus-sizes" (большой размер одежды)". Guardian также отмечает, что индустрия моды в последнее время заметно меняет свое отношение к женской внешности. Например, певица Бет Дитто (Beth Ditto), отличающаяся более чем пышными формами, стала иконой стиля и в 2009 году появилась на обложке журнала "Love". А Кристал Ренн (Crystal Renn), стала первой супермоделью, чей размер 14-й, а не стандартный для манекенщиц 8-й, она представляет на подиуме одежду таких марок как Шанель и Жан-Поль Готье, и украшает обложки итальянского Vogue. Ранее в ряде стран даже были попытки запретить участие в фотосессиях и модных показах чрезмерно худых моделей. Однако, несмотря на все это, в модных коллекциях значительных изменений не произошло, и успех Марка Джейкобса может стать поводом остальным дизайнерам последовать за ним. Марк Джейкобс – американский дизайнер, в данный момент является главой собственного брэнда Marc Jacobs, а также креативным директором модного дома Louis Vuitton. Совместно с Робертом Даффи основал компанию Jacobs Duffy Designs Inc. Свою первую коллекцию под собственным именем Джейкобс выпустил в 1986.