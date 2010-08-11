Победительница «Новой волны» Сона Шахгельдян будет покорять Европу

Победительница музыкального конкурса "Новая волна-2010" в Юрмале, армянская певица Сона Шахгельдян заявила журналистам в Ереване во вторник, что надеется покорить европейскую публику. "Я планирую выйти на международную сцену и добиться любви и признания европейской публики", - заявила Шахгельдян. Она добавила, что получила предложение от Бедроса Киркорова, отца российского эстрадного певца и продюсера Филиппа Киркорова, об участии в международных гастролях, которые пройдут в сентябре-октябре, а также предложение давать мастер-классы по вокалу в Латвии. Сона упомянула о возможных концертах в Москве и за рубежом и о совместных выступлениях с известными артистами. Вместе с тем, певица подчеркнула, что на сегодня самым важным делом для нее остается организация первого сольного концерта в Ереване до ноября. Шахгельдян также поделилась с журналистами своей мечтой спеть дуэтом с российскими певцами Григорием Лепсом и Николаем Носковым. Армянская исполнительница Сона Шахгельдян набрала 288 баллов по итогам конкурса "Новая волна-2010" в Юрмале, завершившегося 1 августа. Она всего на один балл опередила представительницу Украины Татьяну Ширко. Третье место занял представитель Эстонии Уку Сувисте.