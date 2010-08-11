Фильм «Феномен U2» будет показан в рамках документального проекта MTV Special 22 августа

Более 140 миллионов проданных альбомов по всему миру. Статус самой высокооплачиваемой группы в 2009 году по версии музыкального издания Billboard. 22 место в рейтинге артистов всех времен по версии журнала Rolling Stone. U2 – абсолютный феномен современной поп-индустрии, продолжающий удивлять уже не одно поколение. В рамках проекта MTV Special в преддверии московского концерта группы будет показан фильм «Феномен U2». Подробные хроники о создании группы, первом грандиозном телешоу ZOO TV Tour и глобальной деятельности группы по спасению мира. Кроме того, в фильме исследуются технические инновации, которые группа первый раз представила в своих захватывающих мировых турах, визуальные и аудио разработки, которые U2 использовали при создании своих альбомов и для съемок клипов. В фильме вы увидите уникальные архивные материалы самой группы, режиссеров и фотографов, которые с ней работали. Таким образом, будет воссоздан долгий путь U2 к мировой славе. Кроме того, «Феномен U2» подробно расскажет о благотворительной деятельности группы и Боно в частности.