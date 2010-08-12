Лондон выберет суперзвезду для Олимпиады 2012

Пол Маккартни и Мик Джаггер начали спор за право выступить в Лондоне на торжественной церемонии открытия Олимпийских игр 2012Маккартни и группа The Rolling Stones, солистом которой является Мик Джаггер, не так давно выступали на Суперкубке по американскому футболу в США. Однако на открытие всемирного праздника спорта в Лондоне будет отобран лишь один исполнитель из двух. - Это просто прекрасно, что Мик Джаггер и Пол Маккартни выразили заинтересованность выступить на яркой церемонии, - сказал представитель олимпийского комитета. - У них у обоих внушительный список хитов, известных всему миру. Выбрать будет очень сложно, но переговоры начались, и мы посмотрим, что можно в данном случае сделать. И Джаггер, и Маккартни ранее заявляли о страсти к Олимпиадам. В интервью в 1976 году Мик Джаггер заявил, когда его спросили о летней Олимпиаде в Монреале того года, о страстном увлечении смотреть состязания, особенно женские выступления. Маккартни, который особенно активно поддерживал паралимпийцев два года назад в Пекине, сказал тогда, что "любит Олимпиады, потому что они способствуют единению людей".