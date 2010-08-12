О Lady GaGa снимут биографический фильм

Вслед за Джастином Бибером, эксцентричная Lady GaGa стала инициатором съемок фильма, основанного на собственной биографии. За эталон Lady GaGa взяла фильм 1988 года «Moonwalker» о Майкле Джексоне. У картины нет связного сюжета, она распадается на отдельные короткие истории, каждая из которых строится вокруг персоны поп-короля. Некоторые фрагменты «Moonwalker» были взяты за основу видеоклипов музыканта. В качестве режиссера фильма о Lady Gaga называется Брайан Сингер, работавший над первыми двумя сериями «Людей Икс» и «Операцией Валькирия». О названии фильма и начале съемок пока не сообщается.