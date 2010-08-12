Актер Алексей Панин намерен подать в суд на мать своего ребенка

Алексей Панин намерен подать в суд на свою бывшую жену, обвиняющую актера в похищении их общей дочери, и добиваться лишения ее родительских прав. В среду ряд СМИ передал, что Панин объявлен в розыск, поскольку не только не выполнил постановление суда о возвращении ребенка матери, но и спрятал его, предположительно, в деревне во Владимирской области. Вместе с тем, актер входит в жюри фестиваля "Окно в Европу" в Выборге и не скрывается там от прессы. Актер сказал РИА Новости, что его бывшая жена "не адекватна". Он пояснил, что его никто не лишал родительских прав, ребенок находится с ним на законных основаниях и в данный момент отдыхает вместе с его мамой в Сочи. Он также подчеркнул, что являлся в милицию по вызову, и ни о каком федеральном розыске речь не шла. РИА Новости пока не располагает комментариями Юдинцевой, ее адвокатов и МВД по этому поводу. 32-летний Алексей Панин известен по фильмам "ДМБ", "Жмурки", "Четыре таксиста и собака", "Мираж", "Однажды в милиции". За картину "Звезда" (2002) о разведчиках на Великой Отечественной войне он получил Государственную премию.