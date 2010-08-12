Noize MC начал получать угрозы по телефону

После размещения на YouTube ролика на песню о волгоградской милиции рэпер Noize MC (настоящее имя - Иван Алексеев) начал получать телефонные угрозы. Об этом исполнитель рассказал в беседе с "Русской службой новостей". По словам Алексеева, ему позвонил неизвестный и пригрозил, что если рэпер будет исполнять подобные песни, его "в каждом городе будут задерживать на 10 суток и сажать в камеру к п****сам". Напомним, что инцидент с участием Noize MC произошел в Волгограде в субботу, 31 июля. Во время исполнения песни "Бабки в шапку" на фестивале "Урбания" ударник рэпера вышел к зрителям с бейсболкой, в которую предлагалось кидать мелочь. Милиция сочла эту традиционную для концертов Noize MC сценку попрошайничеством и попросила прекратить ее. Сложившаяся ситуация не понравилась самому рэперу, и он прошелся по милиционерам "жестким фристайлом", а также исполнил посвященную им песню "Кури бамбук". После концерта Алексеев был задержан. В понедельник, 2 августа, он был осужден по части 1 статьи 20 Кодекса РФ об административных правонарушениях ("мелкое хулиганство") и приговорен к 10 суткам административного ареста. В спецприемнике Noize MC записал ролик, который якобы являлся извинением перед милицией. Когда рэпер был освобожден из-под ареста, он сказал следующее: "Извинения в камере - это грубый сарказм. Я изначально был удивлен, что даже сама милиция их восприняла в буквальном смысле". Прочитанный в ролике текст Алексеев затем использовал в качестве припева в новой песне "10 суток (Сталинград)". Отметим, что песня появилась в интернете менее чем через сутки после освобождения рэпера. Именно эта композиция и привела к тому, что исполнителю начали угрожать по телефону.