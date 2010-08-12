Филипп Киркоров стал почетным гражданином Ялты

Ялтинский городской совет в среду присвоил звание почетного гражданина Ялты российскому певцу Филиппу Киркорову, который осенью текущего года даст в городе свой сотый концерт, сообщила пресс-служба ялтинской мэрии. "Свою творческую деятельность Киркоров начинал в Ялте в концертном зале "Юбилейный" в 1988 году, принимая участие в фестивале "Крымские зори". Филипп Киркоров - едва ли не единственный известный певец, кто на свои концерты всегда бесплатно приглашает ялтинцев-ветеранов войны и труда, представителей общественных организаций", - говорится в пресс-релизе мэрии. По информации пресс-службы, представители руководства Ялты вручат Киркорову документ о присвоении почетного звания осенью, во время концерта. Звания "Почетный гражданин Ялты" удостоены 37 человек, в том числе певица София Ротару и актер Михаил Пуговкин.