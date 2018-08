Дебютный альбом Майка Поснера стал лидером iTunes

Американский исполнитель Майк Поснер претендует на самый яркий дебют года. Его первый альбом «31 Minutes To Take Off», релиз которого состоялся 10 августа, моментально стал хитом на портале цифровой музыки iTunes. Выход пластинки предварял сингл «Cooler Than Me», который почти сразу оказался на шестой строчке престижного хит-парада Billboard Hot 100 и на четвертой в Billboard Pop songs. Свой дебютник Майк записывал при поддержке и участии группы Benny Blanco, музыкантов Грэга Кюрстина из Bird and the Bee и Бруно Марса из Smeezingtons. Майк утверждает, что когда прозвучит последняя песня с «31 Minutes To Take Off», слушатели станут другими. По его словам, он не оставляет выбора, каждый кто включит альбом обязательно прослушает его до конца. В России дебютная работа Майка на CD появится в конце августа этого года.