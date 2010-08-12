В Америке появилась 10-летняя «Сьюзан Бойл» (Уникальное ВИДЕО)

10-летняя девочка из Пенсильвании на шоу талантов America's Got Talent спела не хуже знаменитой Сьюзан Бойл Джеки Иванко даже сравнивали с Сюьзан Бойл после того, как она поразила зрителей и судьей своим прекрасным и уникальным голосом. Девочка исполнила арию "O Mio Babbino Caro", которую сочинил Джиакомо Пуччини. Все в студии, включая судьей апплодировали ей стоя. Джеки были одна из 12 учатников, которые выступали тем вечером на это шоу. Она прошла на шоу благодаря сервису YouTube. Все участники должны были выложить свои видео на этот сервис. Четыре участник из 12 будут сражаться за один миллион долларов и контракт на выступление в Лас-Вегасе еще с 20 участниками. - Это одно из самых необычных выступлений, которое я когда-либо видел на этом шоу, - сказал один из судей.