Легендарная Нина Архипова госпитализирована с инсультом

Народная артистка России Нина Архипова госпитализирована в терапевтическое отделение элитной клиники. Сегодня утром в Боткинскую больницу экстренно доставили 89-летнюю народную артистку России Нину Архипову. Накануне вечером звезда российского театра и кино почувствовала легкое недомогание. К утру самочувствие Нины Николаевны ухудшилось. Близкие актрисы, не теряя ни минуты, вызвали скорую медицинскую помощь. После медицинского обследования врачи поставили диагноз - инсульт. Сейчас состояние народной артистки стабилизировалось. Однако еще пару недель Нина Николаевна проведет в больнице, сообщает Life. Нина Николаевна Архипова родилась в 1921 году в Омске. Ведущая актриса Московского театра сатиры, супруга Георгия Менглета. Широкую известность приобрела с выходом на экраны телеспектакля «Проснись и пой!». В кино снималась нечасто, исполняла роли мягких, добрых женщин в фильмах «Щедрое лето», «Телеграмма», «Карантин», «Утомленные солнцем». Нина Архипова - выпускница Московского театрального училища им. Б. Щукина.