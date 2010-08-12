Борис Моисеев назначил дату свадьбы на сентябрь

Борис Моисеев назначил дату свадьбы, которая состоится осенью, вопреки неверующим и сомневающимся. На роль почетной свидетельницы он пригласил свою близкую подругу Лолиту, сообщает Life. Мало кто верил, что слухи о готовящейся свадьбе одного из самых противоречивых персонажей отечественной поп-сцены Бориса Моисеева окажутся правдой. Но жизнь бывает чуднее самых безумных фантазий. 15 сентября на Красной Поляне в предместьях Сочи звездная тусовка будет праздновать бракосочетание Моисеева с американкой Адель Тодд. По утверждению Бориса, их романтические отношения длятся уже не первый год и свадьба станет их логичным развитием. Свадьбе, о которой не распускал последнее время слухи лишь ленивый, будет предшествовать красивая церемония помолвки. Торжество так же состоится на Черноморском побережье, в уютном ресторане, где в этот день соберутся лишь самые близкие друзья семьи. - Почти никто из артистов не сможет прилететь к нам с Адель на помолвку, у Филиппа и Лолиты гастроли, Кристина и Королева на отдыхе, поэтому соберем всех уже на само празднование в сентябре, - рассказал Life News известный жених. - Адель прилетит завтра в Адлер на частном самолете и приедет сразу на мой концерт в «Фестивальном», а уж после мы загуляем до утра! В качестве необычного сюрприза для любимой я пригласил хор лилипутов из Берлина. Надеюсь, это будет незабываемый вечер. На свадьбу приглашен весь свет российского шоу-бизнеса: гулять на громкой вечеринке будут около 50 человек. Меню жених выбирает в соответствии с собственным вкусом, учитывая пожелания будущей супруги. Платье и костюм для вступающих в брак уже готовы, а подробности предстоящего праздника Борис пока держит в секрете, чтобы поразить своих гостей. - Я не буду заранее просить друзей, чтобы они готовили какую-то концертную программу, но, надеюсь, что в подарок нам с Адель они исполнят свои произведения, - поделился с Life News популярный певец. - Представляете, какой крутой праздник получится! Древние предания, видимо, срабатывают, ведь в январе на свадьбе у племянницы Игоря Крутого в Маями букет невесты поймал именно Борис, однако тогда он еще даже не планировал делать предложение Адель.