Абсолютный телевизионный хит «Секс в большом городе» возвращается на MTV с 23 августа.

Четыре не слишком молодые и не слишком старые женщины из Нью-Йорка бесконечно болтают про секс, с удовольствием вдаются в подробности своей личной жизни, тусуются до утра по всем заведениям Манхэттэна, скупают охапками туфли и сумки. Сериал «Секс в большом городе» за свою историю собрал толпы поклонников по всему миру. Будни четырех подруг в мегаполисе стали не просто интересны зрителю, но горячо обсуждаемы среди кинокритиков, редакторов модных журналов и психологов. Феномен успеха сериала до сих пор остается не ясен до конца. Некоторые объясняют это идеальной работой костюмера, одевшего четырех подруг исключительно стильно, некоторые говорят, что успех в свободе и искренности, с которой подруги обсуждают любимую тему всего живого, другие и вовсе утверждают, что причина успеха – раскрытие проблемы одиночества самостоятельных женщин в большом городе. Но какой бы там секретный ингредиент не был скрыт в сценарии сериала, его смотрят, пересматривают, а Саманте, Кэрри, Шарлотте и Миранде отчаянно пытаются подражать и 15-летние девочки и дамы бальзаковского возраста. Отдельное место в сериале занимает Нью-Йорк. Это город, который стал уже мечтой для миллионов и легендой почти для всех, играет здесь одну из главных ролей. Вся энергия этого города, который никогда не спит и часто выпивает, проходит красной нитью через все сезоны сериала и через все приключения четырех подруг. Сериал безусловно воспевает “Большое Яблоко”, как его называют сами жители Нью-Йорка, и, кажется, позиционирует этот город идеальным местом не только для бессонницы, но и для сексуальных приключений. Итак, четыре подруги, помешанные на сексе и туфлях, нашли свое пристанище на MTV.