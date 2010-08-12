Улыбчивая Джессика Альба избежала штрафа

Голливудская звезда была остановлена полицией Беверли-Хиллз за превышение скорости.Лишь подойдя к остановленному им автомобилю, офицер осознал, кто находился за рулем машины: 29-летняя Альба широко улыбнулась, и он не смог устоять перед шармом актрисы и отпустил ее, выдав лишь предупреждение. Едва ли впервые звезде удается заполучить то, что она хочет, благодаря своей роскошной внешности, - совсем недавно она подписала мульти-миллионный контракт с косметической компанией Revlon, став «лицом» фирмы. Следующий фильм с участием Альбы, который должен выйти на экраны, - это Little Fockers, очередное продолжение фильма «Знакомство с родителями».