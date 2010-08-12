Cветлана Лобода с женихом спрятались от жары палатке

Популярная украинская певица Светлана Лобода всю минувшую неделю провела в задымленной и раскаленной от жары Москве. "Я не могла отменить эту поездку, поскольку она была заранее спланирована, - объясняет 27-летняя певица. - Сейчас я работаю над новым альбомом, записываю песни с новыми авторами, и откладывать все это просто не представлялось возможным. Только приземлившись в аэропорту, я увидела жуткую задымленность. Это было хуже, чем туман. Сразу стало жечь глаза, от запаха гари перехватило дыхание. Стало страшно. Закрыв окна автомобиля и включив кондиционер, можно медленно ехать. Видимость на дороге не более 200 метров. Заметно, что все водители передвигаются предельно осторожно". В Москве Светлана поселилась в квартире на Арбате, которую сняла еще несколько месяцев назад и где теперь постоянно останавливается, пишет газета "Факты". "За все время я ни разу не открыла окна. Да и на улицу практически не выходила. Перебегала из квартиры в машину, из машины - в студию". Благо в Киев девушка вернулась без проблем. Самолет задержали всего на три часа. Через день Светлана вместе со своим бойфрендом отправилась на рок-фестиваль "Сигет", который проходит на острове в Будапеште. Влюбленные предпочли жить не в комфортабельной гостинице, а в палатке недалеко от концертной площадки. "Только так можно ощутить настоящую рок-музыку, понять тех людей, которые ежегодно собираются здесь со всего мира", - призналась Светлана Лобода. По возвращении в Киев певица планирует снять новый клип, в котором обещает кардинально изменить свой агрессивно-сексуальный образ.