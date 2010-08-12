Билан будет судиться с Первым профессиональным университетом

Популярный певец Дима Билан подает в суд на Первый профессиональный университет. Артист обвиняет учебное заведение в незаконном использовании своего имени и образа. С середины лета на улицах Москвы развешаны плакаты с лицом победителя «Евровидения», приглашающего абитуриентов в университет. Кроме того, зазывающего Диму Билана можно увидеть на плакатах в метро, календарях. - У нас есть соглашение, в котором сказано, что я появлюсь в рекламе института только на растяжках и билбордах, - рассказывает певец, - а теперь мое лицо везде: на каких-то наклейках, календарях, в метро. Первый профессиональный университет в качестве одной из уловок по привлечению студентов в негосударственный ВУЗ 1 сентября устраивает дискотеку с участием Димы Билана. Талантливого артиста за последнее не раз пытались обмануть и втянуть в судебные разбирательства. Вспомнить хотя бы все суды с «Союзконцерном», связанные с правообладанием песен, написанных Айзеншпицем, так же не так давно Билану пришлось отправиться в милицию: певца и его друзей терроризировали телефонные хулиганы - пранкеры. - Ну ладно, раз позвонили, ладно, два, но когда они постоянно от моего имени терроризируют моих же друзей, это беспредел! - прокомментировал тогда Life Showbiz Дима, попавшийся на удочку дерзких мошенников. - Это непозволительное вторжение в личную жизнь! Я был вынужден обратиться в правоохранительные органы за профессиональной консультацией и сделал это не зря: дело уже продвинулось. Я очень рассчитываю на помощь Управления "К". Теперь с помощью суда артист заставит недобросовестных представителей пиар-департамента ВУЗа ответить за незаконное использование своего имени. Кстати, кроме Билана учебное заведение так же рекламируют светская львица Ксения Собчак, актер Гоша Куценко, поп-король Филипп Киркоров и сексапильная телеведущая Анфиса Чехова.