Александр Рыбак подарил своему другу квартиру в Москве

Александр Рыбак никак не может расстаться с Россией после своего триумфа в Москве на «Евровидении-2009». Своему другу в качестве презента популярный норвежский певец с белорусскими корнями купил квартиру в центре столицы. – Всем Алекс рассказывает, что с этим молодым человеком у него просто дружеские отношения, но в свете последних слухов о нем в это как-то мало верится, – рассказали "ТД" в окружении артиста. Теперь Рыбак сможет проводить вечера со своим товарищем за закрытыми дверями двухкомнатной квартиры в столице. До этого же парочка моталась в своих свиданиях между Киевом и Москвой.