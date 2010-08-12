Хьюстон в купальнике шокировала пляж

Недавно Уитни Хьюстон отметила свой День рождения. Ее приятели и знакомые были удивлены тем, что певица предпочла в эту памятную дату уединится на Багамах с самыми близкими людьми. Дело в том, что, видимо, только в узком кругу с друзьями и дочкой Бобби Кристиной Хьюстон может появиться в раздетом виде на пляже. Когда-то тоненькая и хрупкая, звезда в свои 47 лет отрастила внушительный живот и теперь смотрится на все 60. Ее вид в купальнике способен потрясти любого. Теперь понятно, почему в последнее время певица старается выступать исключительно в просторных костюмах, но даже они не скрывают ее проблем с фигурой. Фото в купальнике показали правду о теле некогда секс-символа тысяч мужчин, пишет "Экспресс Газета". Белая ткань предательски подчеркивала, как "расползлась" звезда, а ее забранные назад короткие волосы и "старушечьи" очки делали певицу похожей на пожилую женщину. В последнее время Хьюстон выглядит и чувствует себя не самым лучшим образом. Ее последний тур был признан провальным из-за того, что на сцене звезда постоянно задыхалась, забывала ноты и отвратительно пела. Она даже была вынуждена взять 20-минутный перерыв, чтобы отдышаться. Да и внешность Уитни ужасает: зрители одного из недавних шоу заметили, как сильно она опухла, и рассказали, что певица жутко потела во время выступления.