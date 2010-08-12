Ксения Собчак будет снова жить с мамой

Ксения Собчак стала хозяйкой шикарного дома на Рублевке. Успешная телеведущая, которая получает за свой труд немалые деньги, купила этот дом напополам со своей мамой. Одну половину дома занимает Собчак, а другую - Людмила Нарусова. "Ксюша купила загородный дом в коттеджном поселке "Горки-8". Стоимость домов с участком там порой доходит до миллиона долларов", - поделились с "Комсомольской правдой" друзья Ксении, которых она уже пригласила на новоселье. Кстати, это не первая крупная покупка недвижимости Ксении Собчак. В прошлом году она стала владелицей аппартаментов в самом престижном районе Юрмалы. Ксения приобрела за 270 тысяч долларов квартиру на улице Калпака. Стоит отметить, что Cобчак не раз признавалась, что очень любит деньги. "У меня фобия нищеты. Я не умею копить, откладывать, все время боюсь, что у меня будет страшная, костлявая бедность. Я очень люблю деньги и люблю их зарабатывать", - признавалась в одном из последних интервью теледива. Но самая большая статья ее расходов – на гардероб. Светская львица может потратить на одежду любые деньги, даже если они окажутся последними в ее кошельке. Ксения рассказала, что на новые колеса для автомобиля 400 долларов ей потратить жалко, а вот просто маечку за эту сумму она легко купила бы. "Мой водитель однажды сказал мне: "Ксения, у вас один поход в бутик равносилен покупке 20 колес", - смеется Собчак. – Но это же одежда, которая подчеркивает сущность, отражает твое настроение. К тому же я просто люблю красивые вещи".