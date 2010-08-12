«Назад в будущее» снова выйдет в прокат

Фантастическая комедия "Назад в будущее" вновь выйдет на широкие экраны, сообщается на сайте Collider. Фильм будет демонстрироваться в кинотеатрах Великобритании с 1 октября 2010 года. Возвращение фильма на экраны приурочено к его 25-летию. Премьера "Назад в будущее" состоялась в июле 1985 года. Отметим, что в Северной Америке лента в прокат не выйдет - вместо этого ее переиздадут на дисках Blu-ray. К юбилею картины также был выпущен новый постер - правда, он не сильно отличается от версии 25-летней давности. Главным героем фильма "Назад в будущее" является калифорнийский подросток Марти Макфлай (его роль исполнил Майкл Джей Фокс). Друг Марти, доктор Эмметт Браун (Кристофер Ллойд), оснащает машину DeLorean DMC-12 специальным оборудованием, которое позволяет Макфлаю перемещаться во времени и влиять на события в будущем. Режиссером и сценаристом ленты стал Роберт Земекис, а одним из продюсеров - Стивен Спилберг. Фильм оказался крайне популярным и финансово успешным. В результате к нему были выпущены два сиквела - в 1989 и 1990 годах. Все фильмы трилогии достигли культового статуса.