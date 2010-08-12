Пугачева тратит три тысячи евро в сутки

Алла Пугачева уже неделю гостит в солнечной Юрмале. Туда Примадонна вместе с Максимом Галкиным сбежали от московской жары и смога. Пара, по старой традиции, поселилась в самом дорогом отеле Юрмалы. Пугачева и Галкин заняли в гостинице президентскиий номер. Напомним, певица проигнорировала в этом году конкурс "Новая волна". В Юрмалу Алла Борисовна нагрянула аккурат после конкурса. "Я сюда приехала не работать, а отдыхать", - заявила Примадонна. Из уважения к Пугачевой, певице уступил президентский номер, к которому она привыкла, не менее именитый гость Юрмалы - теннисист Марат Сафин, пишет "Комсомольская правда". Спортсмен переехал в апартаменты поскромнее, а Алла с Максимом, как обычно, заняли самый дорогой номер в отеле. Цена вопроса - три тысячи евро в сутки. Алла Борисовна превосходно чувствует себя в Юрмале. Вкусная еда, общество любимого мужчины и комфортная погода не могут не нравится. К слову, днем Максим загорает и купается на пляже, иногда совершает велосипедные прогулки. А Примадонна тихонечко наблюдает за своим другом с балкончика, который выходит прямо на пляж отеля. К слову, о причинах отказа примадонны приехать в Юрмалу сплетничали много. Были версии и о болезни, и о финансовых разногласиях с Игорем Крутым. Однако на самом деле все оказалось гораздо прозаичнее. "Мы все думали, что Алла Борисовна шутит, будто прощается со сценой, - рассказал Игорь Крутой. - Но я встретился с Аллой, поговорил и понял, что она не приедет на "Новую волну", потому что действительно не хочет больше петь!".