DJ Tiesto сделает ремикс для группы «Couple»

Транснациональный герой электронной сцены DJ Tiesto сделает ремикс на одну из последних песен группы «Couple» «Постой любовь». В Москве ремикс будет представлен на одном из выступлений в рамках тура, который состоится зимой. И кроме того, по всем прогнозам трек должен стать главным синглом с готовящегося нового альбома диджея. Злые языки уже ведут разговоры на тему «сколько же денег пришлось выложить «Couple» за качественный ремикс с именем», однако, деньги здесь совершенно ни при чем. Все дело в том, что сошлись два близких по духу артиста, для которых тема любви в творчестве не бессмысленна.