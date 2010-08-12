«Чай вдвоем» сделали из любительского клипа профессиональный

Работу над новым видео для группы «Чай вдвоем» на песню «Белое платье» закончил в июле петербургский режиссер Александр Игудин. Как рассказал Александр корреспонденту Intermedia, весной на YouTube появился любительский клип «Белое платье»: съемки собственной свадьбы объединили с песней «чайников» питерские студенты театральной академии Юра и Аня, и этот забавный ролик выложили в сеть. Поклонники коллектива не замедлили поделиться находкой с Денисом Клявером и Стасом Костюшкиным, которым идея пришлась по душе. В июле Александр Игудин вместе с оператором Александром Евдокимовым подсняли музыкантов в пейзажах родного Санкт-Петербурга и смонтировали из любительской и профессиональной съемки клип, который можно увидеть, в том числе на официальном сайте «Чая вдвоем». «По-моему, получилось очень забавное и свежее видео», - оценил свою работу режиссер.