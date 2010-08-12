Диана Гурцкая проведет отпуск в Туркменистане

Вместе с семьей певица отправится на отдых в один из элитных курортов Туркменистана Авазу уже в середине августа. Президент республики Гурбангулы Бердымухаммедов лично распорядился выделить ей вместе с мужем и ребенком президентский люкс в самом роскошном отеле курортного города. Там певица вместе с семьей пробудут аж до сентября. А пока, опасаясь за здоровье маленького ребенка в душной и задымленной Москве, Диана Гурцкая улетела на время в Грецию. – У нас около дома в Москве растет огромная тополевая роща, из-за этого в жару сильно увеличилось количество моли и других вредных паразитов. Мы с мужем вообще планировали провести свой отпуск в Туркменистане, куда нас любезно пригласил президент, но из-за сложной природной обстановки в Москве решили пока временно улететь из Москвы в Грецию, – рассказала "ТД" певица. Муж Петр пока не успел присоединиться к родным на отдыхе, как рассказала Диана, – он решает свои рабочие дела в Москве, но уже совсем скоро, 17 августа, они всей семьей отправятся в долгожданный совместный отпуск.