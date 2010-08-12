Пэрис Хилтон предъявили иск в $35 миллионов из-за нарощенных волос

Компания Hairtech International судится со знаменитой наследницей из-за потерь, которые фирма понесла по вине звезды. В 2007 году Хилтон подписала многомиллионный контракт с компанией по производству наращенных волос. Согласно подписанному договору, звезда должна была всячески рекламировать линию продукта Dream Catcher, а также появляться на публике с наращенными волосами компании Hairtech. Хилтон не только не рекламировала продукт должным образом, но и была несколько раз застукана за ношением накладных волос компании-конкурента. - Из-за действий Пэрис Хилтон наша компания понесла потери в размере десятков миллионов долларов, - заявили представители Hairtech. В иске представлен список претензий к звезде. Среди них - факт того, что Хилтон не явилась на вечеринку, устроенную компанией, несмотря на свое обещание. В результате 600 профессионалов-парикмахеров, съехавшихся на конвенцию, были разочарованы и требовали назад деньги за участие. Наследница сети отелей Hilton пока не дала никаких комментариев относительно происходящего.