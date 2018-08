Бейонсе спела для нового альбома Канье Уэста

Вчера рэпер Канье Уэст выложил в своем блоге новую песню под названием «See Me Now», которая войдет в его новый альбом. В записи трека принимали участие Бейонсе и Чарли Уилсон. Новая композиция прозвучала и в эфире нью-йоркской радиостанции Hot 97. Сотрудничество с известным соул-певцом Чарли Уилсоном и популярной Бейонсе, видимо, добавили Канье уверенности. Своим «фирменным» речетативом он сообщает слушателям, что он — Сократ, правда с черной кожей («I'm Socrates but my skin more chocolate-y»). Продюсерами песни выступил сам Уэст, а так же No I.D. и Lex Luthor. Работа над «See Me Now» была завершена утром 11-го августа. Напомним, что новый альбом Канье Уэста выйдет в ноябре этого года. На пластику войдет и совместная композиция с мужем Бейонсе Jay-Z «Power», которая была представлена ранее.