Джордж Майкл предстанет перед судом за наркотики

Против певца Джорджа Майкла сегодня были официально выдвинуты обвинения в хранении марихуаны, а также «в управлении автомобилем в неподобающем состоянии вследствие алкогольного или наркотического опьянения» Теперь освобожденный под залог артист должен 24 августа явиться в лондонский магистратский суд Хайбери Корнер, передает Взгляд. Джордж Майкл попал в автомобильную аварию ранним утром 4 июля нынешнего года в жилом квартале района Хэмпстед на севере британской столицы. Его машина врезалась в здание фотографической лавки Snappy Snaps, нанеся строению минимальные повреждения. 47-летний певец был задержан и допрошен полицейскими. В 2007 году музыкант уже был лишен прав на два года и отработал 100 часов на общественных работах после признания в том, что водил в состоянии наркотического опьянения.