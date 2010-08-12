«Країна мрій» та «Главред» вітає переможців вiкторини «Сутiнки»

Видавництво «Країна мрій» та «Главред» щиро вітає переможців SMS-вікторини «Сутінки» та запрошує отримати в подарунок п’яту книгу світового бестселера Стефані Маєр «Друге життя Брі Таннер» вже сьогодні: Глебченко Юлію Іовенко Максима Лимановську Тетяну Маличенко Альону Миронюк Ірину Попович Богдану Ратуш Артема Тихоновську Світлану Чугай Христину та інших переможців вікторини, які тримали відповідні SMS- повідомлення від організатора та поки що не відгукнулися, за адресою: м. Київ, вул. Саксаганського,119 оф.35 ТОВ «Главред-Медіа», з 10 до 18 години з понеділка по п’ятницю. Пристрасним прихильникам саги «Сутінки» повідомляємо, що «Друге життя Брі Таннер», що вийшла у видавництві «Країна мрій», вже надійшла у продаж.