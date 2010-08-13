Объявлена дата премьеры мюзикла на музыку «U2»

Премьера мюзикла «Человек-паук», музыку к которому написали участники ирландской рок-группы U2 Боно и Эдж, состоится 21 декабря 2010 года. Закрытые предпоказы начнутся с 14 ноября, а билеты на открытые спектакли поступят в продажу уже в сентябре. Режиссером музыкального сценического представления стала Джули Тэймор, известная по работе над фильмом «Фрида». Боно и Эдж собираются выпустить альбом с композициями, вошедшими в мюзикл. По предварительной информации в записи песен для пластинки примут участие все музыканты U2. Напомним, что премьера спектакля должна была пройти еще в феврале этого года. Однако, она была отложена из-за финансовых проблем.